Amasya'da 'kaçak içki' imalatı yapılan eve baskın: 1 gözaltı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da, polis tarafından kaçak içki imalatı yapılan eve operasyon düzenlendi, 1 kişi gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kaçak içki imalatı yapıldığı belirlenen eve baskın yaptı. Ekipler evin üst katındaki odaya düzenek kurulduğunu tespit etti. Aramada varil ve damacanalara doldurulmuş 390 litre fermente halde rakı, içki yapımı için kurulan tüp, ocak, düdüklü tencere, 2 litre anason, 7,5 litre votka ve 5 litre rakı ele geçirildi. Şüpheli M.F.A., gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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