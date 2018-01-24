Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabaha karşı Amasya- Çorum karayolu üzerinde meydana geldi. Fatih Aksu yönetimindeki 35 AP 9691 plakalı otomobille, Muammer Ergün yönetimindeki 60 BM 575 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza yerine, ihbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüleri Fatih Aksu ve Muammer Ergün, iki otomobilde yolculuk eden Hasan Aksu, Melih Naci Ağaoğlu ve Şükriye Ağaoğlu olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.



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