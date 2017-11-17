Amasya'da hayvan hırsızlığına 2 tutuklama

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA’da arazide otlayan büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
Olay, dün merkeze bağlı Yassıçal Köyü\'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan Ş.Ç.\'nin arazide otlattığı büyükbaş hayvanlarından biri çalındı. Ş.Ç.\'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliler A.K. ve M.A.\'yı gözaltına aldı. Jandarmaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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