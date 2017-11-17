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Amasya'da FETÖ'den tutuklanan astsubay sayısı 22'ye çıktı

MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA'da Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 51 astsubaydan adliyeye sevk edilen 5'i daha çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

17 Kasım 2017 14:01

MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA\'da Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 51 astsubaydan adliyeye sevk edilen 5\'i daha çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce de 17 astsubay tutuklanmıştı.
Amasya\'nın Merzifon İlçesi 5\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Kayseri, Erzurum, Kırıkkale, Ordu ve Samsun’da tespit edilen adreslere yapılan operasyonlarda haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 51 astsubaydan 14\'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 
5\'i tutuklandı, 9\'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Amasya merkezli 13 ilde belirlenen adreslere yapılan operasyonda gözaltına alınan 51 astsubaydan 37\'si daha önce adliyeye sevk edilmiş, 17\'si tutuklanırken, 20\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

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