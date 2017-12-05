Amasya’da eşini bıçaklayarak öldürdü

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Suluova ilçesinde ayrı yaşadıkları iddia edilen 35 yaşındaki Ayşe Z., eşi 37 yaşındaki Ferhat Z.’nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay bu akşam Amasya’nın Suluova İlçesi Orta Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan Ayşe Z. ile konuşmak için evine giden eşi Ferhat Z. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Ferhat Z., bıçakla eşine saldırdı. Ayşe Z., bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı koca ise olay yerinden kaçtı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine eve giren komşuları korkunç manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Eşini bıçakladıktan sonra kaçan zanlı Ferhat Z\'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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