Amasya'da ele geçirilen mühür Hazreti Süleyman'a mı ait?

Amasya'da düzenlenen operasyonda aralarında Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen bronz mührün de bulunduğu 11 parça tarihi eser ele geçirildi, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamamözü ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde yaşayan S.Ö'nün evine operasyon düzenledi.

NTV’nin aktardığı habere göre; evde yapılan aramada Hazreti Süleyman'a ait olduğu değerlendirilen bronz mühür, 2 adet 5 yapraklı, 3 adet 4 yapraklı üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan 5 altın kitabe, üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan altın görünümlü boğa figürlü heykelcik, 6 sayfalı Tevrat olduğu düşünülen metal kitabe, üzerinde İbranice yazı bulunan bronz muskalık ve 2 adet büyü kitabı olduğu düşünülen metal kitabe ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Amasya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

"Tarihi eser niteliği teyit edildi"

Amasya Valisi Osman Varol, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı bir operasyon yaptığını belirterek, ele geçirilen eserlerin müze müdürlüğünde incelenmesi sonucu, tarihi eser niteliğinin teyit edildiğini ancak eserlerin dönemlendirilmesinin uzmanlarca incelenmesinden sonra ortaya çıkacağını söyledi.