T24 LogoT24 Logo
Gündem

Amasya'da ele geçirilen mühür Hazreti Süleyman'a mı ait?

Eserler Amasya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi

03 Ekim 2017 19:02

Amasya'da düzenlenen operasyonda aralarında Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen bronz mührün de bulunduğu 11 parça tarihi eser ele geçirildi, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamamözü ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde yaşayan S.Ö'nün evine operasyon düzenledi.

NTV’nin aktardığı habere göre; evde yapılan aramada Hazreti Süleyman'a ait olduğu değerlendirilen bronz mühür, 2 adet 5 yapraklı, 3 adet 4 yapraklı üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan 5 altın kitabe, üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan altın görünümlü boğa figürlü heykelcik, 6 sayfalı Tevrat olduğu düşünülen metal kitabe, üzerinde İbranice yazı bulunan bronz muskalık ve 2 adet büyü kitabı olduğu düşünülen metal kitabe ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Amasya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

"Tarihi eser niteliği teyit edildi"

Amasya Valisi Osman Varol, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı bir operasyon yaptığını belirterek, ele geçirilen eserlerin müze müdürlüğünde incelenmesi sonucu, tarihi eser niteliğinin teyit edildiğini ancak eserlerin dönemlendirilmesinin uzmanlarca incelenmesinden sonra ortaya çıkacağını söyledi.

ETİKETLER

AmasyaHazreti Süleymanmühürtarihi eser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24