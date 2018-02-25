Amasya'da düzenlenen Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi

AMASYA / DHA

Türkiye Güreş Federasyonu\'nun, Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile organize ettiği Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Amasya Kapalı Spor Salonu\'nda perşembe günü başlayan Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası\'nda yaklaşık 40 ilden 300 sporcu mücadele etti. İlerleyen yıllarda ülkemizi Olimpiyatlarda temsil etmeye aday olacak olan yıldızların kıyasıya mücadelesi izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Bugün yapılan maçlarla sona eren Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası\'nda son gün mindere çıkan ve dereceye giren sporcular şunlar;

48KG

1.Halil Gökdeniz

2.Furkan Ertürk

3.Enes Işık

3.Hamza Zopalı

55KG

1.Ferhat Kılıç

2.Eren Duran

3.Ahmet Gızır

3.Furkan Üçoluk

65KG

1.Tolga Akyüz

2.Ensar Bıyık

3.Oğuzhan Sarıkaya

3.Harun Soyler

92KG

1.Ömer Agtas

2.Çağrı Can Bayram

3.Polat Polatcı

3.Murat Sezmis

110KG

1.M. Tayyip Küçük

2.Yusuf Durhan

3.Oğuzhan Taneli

3.Y. Emre Akman

KULÜPLER ARASI TAKIM KLASMANI

1. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (87)

2. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (71)

3. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (65)

EN CENTİLMEN GÜREŞÇİ: 45KG Ahmet Yücel

EN CENTİLMEN ANTRENÖR: Halil İbrahim Kay

EN TEKNİK GÜREŞÇİ: 51KG Adem Burak Uzun

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