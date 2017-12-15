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Amasya'da domuz safarisinde avcılar için yeni düzenleme

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da özel bir firma tarafından her yıl düzenlenen 'domuz safarisi'nde bu yıl yapılan değişiklik ile avcılar için ava katılım ücreti kişi başı 500 liradan 350 liraya düşürülürdü

15 Aralık 2017 17:35

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da özel bir firma tarafından her yıl düzenlenen \'domuz safarisi\'nde bu yıl yapılan değişiklik ile avcılar için ava katılım ücreti kişi başı 500 liradan 350 liraya düşürülürdü. Her bir avcının en fazla 2 domuz vurma hakkı ise 10\'a çıkarıldı.
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'nün izni ile özel bir firma tarafından kentte 11 yıldır \'domuz safarisi\' düzenleniyor. 10\'ar kişilik 2 grup halinde yapılan \'domuz safarisi\'ne Fransa, Belçika, Avusturya ve Almanya\'dan avcıların katıldığı belirtildi. Bu yıl yapılan değişiklik ile avcılar için domuz avına katılım ücreti kişi başı 500\'den 350 liraya düşürülürdü. Her bir avcının en fazla 2 domuz vurma hakkı ise 10\'a çıkarıldı. Domuz safarisinin Kasım ayında başlayıp Ocak ayı sonuna kadar devam ettiği belirtildi.

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