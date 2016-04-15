Amasya’da cezaevinin çatısı uçtu; 81 mahkûm yaralandı

Amasya Valisi İbrahim Halil Çomaktekin, Gümüşhacıköy Yarı Açık Cezaevi’nin çatısının fırtına nedeniyle uçarak düşmesi sonucu 81 mahkumun yaralandığını açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, Gümüşhacıköy ilçesine gelerek olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Çomaktekin, basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Çomaktekin, “Bugün 16.45’te Gümüşhacıköy Yarı Açık Cezaevi’nde üzüldüğümüz bir olay yaşandı. Alanda sayım yapıldığı esnada şiddetli rüzgardan dolayı çatı uçarak mahkumların üzerine düştü. Bunun sonucunda 81 mahkum yaralandı. Fakat çok şükür çak ağır yaralılarımız yok. Çoğunun ayakta tedavisi yapıldı. Çoğu taburcu edildi. 10 mahkumun durumu biraz ağır hayati tehlikeleri yok. Gerekli tedbirler alınmıştır. Yaralılarımız Gümüşhacıköy, Merzifon ve Amasya’daki hastanelere sevk edilmiştir” dedi.

Cezaevinin yeni yapılmasıyla ilgili bir soru üzerine Vali Çomaktekin, “Bu konu incelenecek. Kusuru olanlarla ilgili gerekli hukuki işlemler de yapılacak” diye konuştu.