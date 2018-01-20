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Amasya'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da bir apartmanın 4'üncü katındaki daire, iddiaya göre, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

20 Ocak 2018 17:33

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da bir apartmanın 4\'üncü katındaki daire, iddiaya göre, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.
Olay, bugün Amasya merkez Şeyhçui Mahallesi\'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Ev sahibi Kasım E. ve ailesinin köyde olduğu sırada, iddiaya göre, apartmanın 4\'üncü katındaki dairede elektrik kontağından yangnı çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise daireyi saran alevleri bina dışından ve içeriden yaptıkları müdahale ile kontrol altına aldı. İtfaiye alevleri söndürdükten sonra 1 saat soğutma çalışması yaptı. Evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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