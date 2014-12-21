Amasya'da bina çöktü; bir işçi hayatını kaybetti

Amasya İl Özel İdaresi İşhanı'nın yıkımı sırasında 6 katlı binanın çöken duvarı altında kalan kepçe operatörü Osman Hamurkoparan hayatını kaybetti.

Amasya'da bugün meydana gelen olayda, belediye tarafından yıkımı devam eden 6 katlı İl Özel İdaresi İşhanı aniden çöktü.

Binanın üzerine çökmesi ile birlikte operatör evli ve 2 çocuk babası Osman Hamurkoparan ve bir başka iş makinesinin operatörü Satılmış Karadoğan, beton yığınlarının altında kaldı.



Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında beton yığınlarının arasından çıkarılan Satılmış Karadoğan, Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri beton yığınlarının altında kalan Osman Hamurkoparan'ın cesedine ulaştı. İşçinin cesedi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.