T24 LogoT24 Logo
Gündem

Amasya’da Atatürk anıldı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79

10 Kasım 2017 16:44

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79. yıl dönümünde törenle anıldı. Törende çelenk koyulması sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı, 1 kişi gözaltına alındı.
Amasya’da Atatürk\'ün ölümünün 79. yıl dönümünde Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Törende ilk olarak Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye anıta çelenk sunumu gerçekleştirdi. Törene, Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, kurum müdürleri, STK’lar, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Çelenk sunumu sonrasında saat 9.05\'te sirenlerin çalınması saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sonrası CHP\'li olduğu iddia edilen S.F. isimli kişi anıta CHP amblemli çelenk koymak istedi. Emniyet güçleri anında duruma müdahale ederek S.F.\'yi engelledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından polis gözaltına almak isteyince kısa süreli bir arbede yaşandı.
Polis tarafından gözaltına alınan S.F. emniyete götürülürken \"Mustafa Kemal’in askerleri olduğu sürece böyle korkacaksınız, titreteceğiz hepinizi\" diye bağırdı.
Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürülen S.F. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan HARMANCIAMASYA DHA AMASYAda Gazi Mustafa Kemal Atatürkölümünün 79TörendeAmasyada AtatürkYavuz Selim Meydanı Atatürk AnıtındaValilik Garnizon KomutanlığıBelediyeTörene Amasya Valisi Osman Varol Garnizon Komutanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24