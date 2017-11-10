Amasya’da Atatürk anıldı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79. yıl dönümünde törenle anıldı. Törende çelenk koyulması sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Amasya’da Atatürk\'ün ölümünün 79. yıl dönümünde Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Törende ilk olarak Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye anıta çelenk sunumu gerçekleştirdi. Törene, Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, kurum müdürleri, STK’lar, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumu sonrasında saat 9.05\'te sirenlerin çalınması saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sonrası CHP\'li olduğu iddia edilen S.F. isimli kişi anıta CHP amblemli çelenk koymak istedi. Emniyet güçleri anında duruma müdahale ederek S.F.\'yi engelledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından polis gözaltına almak isteyince kısa süreli bir arbede yaşandı.

Polis tarafından gözaltına alınan S.F. emniyete götürülürken \"Mustafa Kemal’in askerleri olduğu sürece böyle korkacaksınız, titreteceğiz hepinizi\" diye bağırdı.

Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürülen S.F. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



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