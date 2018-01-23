T24 LogoT24 Logo
Gündem

Amasya'da Afrin operasyonunda görev alan askerlere dua edildi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- TÜRKİYE Kamu-Sen Amasya İl temsilciliği tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için dua edildi

23 Ocak 2018 18:53

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- TÜRKİYE Kamu-Sen Amasya İl temsilciliği tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerler için dua edildi.
Türkiye Kamu-Sen Amasya İl temsilciliğine bağlı Türk Eğitim-Sen, Türk Sağlık-Sen, Türk Büro-Sen üyeleri Amasya Defterdarlığı önünde Afrin operasyonunda görev yapan askerler için İstiklal Marşı okuyup, dualar etti. Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere okunan dua ardından basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Amasya İl Temsilcisi Kamil Terzi, şu ifadelere yer verdi;
“Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için, yanı başımızda belli odaklarca desteklenerek büyütülen ve askeri bir güç haline getirilmek istenilen terör örgütünün bertaraf edilmesi maksadıyla Türk Ordusu’nun Afrin’de başlattığı harekatın hayırlı olmasını dileriz. Yürekten inanıyoruz ki bu harekatla, Türk milletinin ve Devletinin bölgedeki varlığına kast eden terör örgütlerine ve on binlerce kilometre öteden gelerek yaşamakta olduğumuz topraklarımıza fiili müdahalede bulunup, kendince yeni bir düzen kurmak, Türk milletine ayar vermek, hesap sormak ve bedel ödetmek gibi bir gaflete kapılan sözüm ona büyük devletlere Türk’ün iradesini, kararlılığını ve gücünü bir kere daha göstereceğiz.\"
Grup, askerler için edilen dua edilmesi ve basın açıklamasının ardından dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan HARMANCIAMASYA DHA TÜRKİYE KamuSen AmasyaSuriye AfrinTürk Silahlı KuvvetleriDalı HarekatıTürkiye KamuSen AmasyaTürk EğitimSen Türk SağlıkSen Türk BüroSenAmasya DefterdarlığıAfrinMarşıZeytin Dalı Harekatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24