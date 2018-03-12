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Amasya'da 998 uyuşturucu hapa 2 tutuklama

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Suluova ilçesinde polis tarafından otobüste yakalanan 2 kişinin üzerinden 998 uyuşturucu hap çıktı

12 Mart 2018 20:50

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Suluova ilçesinde polis tarafından otobüste yakalanan 2 kişinin üzerinden 998 uyuşturucu hap çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ihbar üzerine yapılan operasyonda, Suluova ilçesinde inşaat ve hayvancılık işiyle uğraştığı iddia edilen Turgay G. ve Adem Ş., İstanbul’dan gelen yolcu otobüsünde yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişinin üzerinden 998 uyuşturucu hap çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen Turgay G. ve Adem Ş., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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