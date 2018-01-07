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Amasya'da 60 bin Sarıkamış Şehidi için yürüdüler

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıl dönümünde 60 bin şehidi anmak için yürüyüş düzenlendi

07 Ocak 2018 17:01

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da Sarıkamış Harekatı\'nın 103\'üncü yıl dönümünde 60 bin şehidi anmak için yürüyüş düzenlendi.
Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Enver Paşa komutasında 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin asker için anma yürüyüşü yapıldı. Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi önünde başlayarak, Şehzadeler Gezi Yolunda sona eren yürüyüşe Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüş sonunda düzenlenen törende öğrenciler şehitler için şiirler okudu. Daha sonra Sarıkamış Şehitleri için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Programda konuşan Vali Varol, şöyle dedi:
\"Bugün burada çok önemli bir olayın tarihimizde belki sayısız örneği olan çok önemli bir kahramanlık hikayesinin kurbanlarını anmak için bir arada bulunuyoruz. Bizim tarihimiz gerçekten bu tarz insanlarımızın fedakarlıklarını yarattığı efsanevi hikayelerle dolu, Sarıkamış’ta bunlardan bir tanesi o günün şartlarında ülkemizi savunmak için seferber olan milletimizin ülkenin dört bir yanından toplanan askerlerini belki de savaşma fırsatı bulamadan sadece ve sadece coğrafya ve doğaya yenik düştüğü ama bunu yaparken, bugün bakın çık kısa bir süre çok soğuk olmayan bir havada çok iyi giyinmiş bir vaziyette bir yürüyüş yaptık. Hepinizin yüzlerine bakıyorum. Çok ciddi soğuktan etkilenmiş görünüyorsunuz. Böyle bir havayı düşünün, kadife sesli hocamızın bile sesini çatlak çatlak hale getiren şu havada biz bu sıkıntıyı çekerken, ecdadın o kahraman çocukları eksi 45 derecede nereye yürüdüklerini sorgulamadan sadece vatan uğruna yürüdüler ve tek bir mermi atamadan birçoğu soğuğa yenik düşerek, şehit oldu.\" 
Program sonunda yürüyüşe katılanlara simit ve çay ikram edildi. 

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