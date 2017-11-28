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Amasya’da 5 bin litre sahte içki ele geçirildi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA Merkeze bağlı Uygur köyünde bir eve ihbar üzerine operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 5 bin litre sahte içki ele geçirdi

28 Kasım 2017 22:17

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA Merkeze bağlı Uygur köyünde bir eve ihbar üzerine operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 5 bin litre sahte içki ele geçirdi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkeze bağlı Uygur köyünde S.B. ve M.Ş. isimli kişilerin evlerinde kaçak içki ürettikleri istihbaratını aldı. Ekiplerin yaptığı baskında S.B.’nin evinin yakınlarında 4 bin 260 litre damıtılmaya hazır sahte rakı, 5 litre boğma rakı, 3 litre anason ve muhtelif damıtma malzemeleri ile M.Ş.’nin evinin yakınlarında ise 750 litre damıtılmamış sahte rakı ve 90 litre damıtılmış sahte rakı ele geçirdi. Jandarma ekipleri 5 bin 108 litre sahte içkiye el koyarken, iki kişi için adli işlem başlattı.

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