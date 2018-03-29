Amasya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’nın Merzifon ilçesinde bu sabah Richter ölçeğine 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı\'nın merkez üssünü Amasya\'nın Merzifon ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 06.17’de meydana geldi. Yerin 10.02 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Esenetepe köyü, büyüklüğünü ise 3.8 olarak açıklandı.