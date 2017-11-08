Amasya’da 242 öğrenci sinemaya götürüldü

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda yürütülen \'Öğrenciler Sinema İle Buluşuyor\' projesi kapsamında Vali Osman Varol, sinemaya gitme imkanı olmayan öğrencilerle bir araya geldi. Proje kapsamında bugün 242 öğrenci sinema ile buluşturuldu.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında düzenlenen protokol ile \'Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor\' projesi kapsamında iş birliği yapılarak Türkiye’de sinemaya gitme imkanı bulamayan öğrenciler sinemayla buluşturuluyor. Proje toplantısına Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Kültür Turizm Müdür Vekili Hakan Karaman ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, ”Milli Eğitim Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında \'Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği\' projesi kapsamında iş birliği yapılarak Türkiye’de sinemaya gitme imkanı bulamayan öğrenciler sinemayla buluşturuyoruz. Temel eğitim öğrencilerine, bulundukları illerdeki sinema salonlarında ücretsiz film seyretme olanağı sunacak proje, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği ortaklığıyla yürütülüyor. Bu projede emeği geçen herkese özellikle bu tür projelerde desteğini esirgemeyen Valimize teşekkür ediyorum” dedi.

Amasya Valisi Osman Varol, “Bugün çocuklarımız hayatı boyunca unutmayacakları bir gün yaşadılar. Çocuklarımızın heyecanını, mutluluğunu gözlerinde görebiliyorsunuz. Sinemanın, öğrencilerin zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişiminde önemli işlevi vardır. Sosyal duyarlılığı yüksek bireyler yetişmesine fayda sağlaması amacıyla yürütülen proje kapsamında öğrencilerimizi sinema ile buluşturuyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından \'Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor\' projesi kapsamında 242 öğrenci sinema ile buluşturuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından proje kapsamında il ve ilçelerde bulunan öğrencilerin tamamı 27 Aralık 2017 tarihine kadar sinema ile buluşturulması hedefleniyor.



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