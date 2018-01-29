Amasya'da 21 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı

Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis tarafından durdurulan ve arama yapılan otomobilde 21 kilo 830 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi, 2 kişiyi gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’dan Samsun’a gittiği iddia edilen E.A. (46) yönetimindeki otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Polis tarafından otomobilde yapılan aramada, 21 kilo 830 gram sentetik kannabinoid bulundu. E.A. ve yanında bulunan N.A. gözaltına alındı.

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