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Amasya’da 20 astsubaya FETÖ’den gözaltı

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Merzifon ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 20 astsubay gözaltına alındı

07 Kasım 2017 14:14

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Merzifon ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Merzifon 5\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevli 20 astsubay gözaltına alındı.
Amasya’nın Merzifon İlçesi’nde bulunan 5\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görev yapan 20 astsubay FETÖ/PDY bağlantısı oldukları iddiası ile gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY askeri yapılanmasının çökertilmesi için Amasya merkezli 12 ilde yürütülen operasyon kapsamında 20’si Merzifon 5\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan olmak üzere 53 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü organizesinde Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Merzifon 5\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevli 20 astsubay düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkarılan 33 astsubay ise yakalanması için polis tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan 20 astsubayın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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