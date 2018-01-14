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Amasya'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2’si ağır toplam 6 kişi yaralandı

14 Ocak 2018 17:31

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2’si ağır toplam 6 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah Amasya-Çorum karayolu üzerindeki fabrika mevkiinde meydana geldi. Serkan Sarıbaş (35) yönetimindeki 19 KA 823 plakalı otomobil, Çorum yönüne giden Turgut Lap (29) yönetimindeki 05 HC 778 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerde sürücüler ile Yeter Sarıbaş (71), Poyraz Ali Sarıbaş (1) ağır yaralanırken Betül Sarıbaş (24), Gamze Yaren Sarıbaş (2) ise hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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