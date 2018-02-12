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Amasya'da 2 kişiyi öldüren polis tutuklandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da alacak nedeniyle tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurarak öldüren polis memuru Mehmet Ali Karadeniz (44), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

12 Şubat 2018 20:48

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da alacak nedeniyle tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurarak öldüren polis memuru Mehmet Ali Karadeniz (44), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün Amasya kent merkezinde Şehit Özcan Özen Sokak’ta bulunan Taşdemir İşhanı’nda meydana geldi. İddiaya göre polis memuru Mehmet Ali Karadeniz, alacak nedeniyle tartıştığı Naci Yıldız (34) ve Mustafa Çelik’i (58) tabancayla vurarak öldürdü. Ardından meslektaşları tarafından gözaltına alınan Mehmet Ali Karadeniz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Karadeniz tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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