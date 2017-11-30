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Amasya’da 10.5 ton kaçak üretim içkiye 1 milyon lira ceza

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da bir köyde kaçak içki üretimi yaptıkları öne sürülen 4 kişinin evlerinde ve bahçelerinde yapılan aramada, kaçak üretim 10

30 Kasım 2017 17:41

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da bir köyde kaçak içki üretimi yaptıkları öne sürülen 4 kişinin evlerinde ve bahçelerinde yapılan aramada, kaçak üretim 10.5 ton içki ele geçirildi. 4 şüpheliye 1 milyon, 100 bin 838 lira para cezası verildi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yılbaşı öncesi denetimler ve çalışmalar sıklaştırıldı. Bu çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Uygur köyünde 4 ev ve evlerin bahçelerinde arama yapıldı. Aramalarda 10 ton 500 kilo kaçak içki ele geçirilerek, imha edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatılan şüpheliler M.Ç., S.B., M.Ş., ve B.Ş.\'ye, 27 no\'lu ÖTV genel tebliği kapsamında 1 milyon 100 bin 838 lira idari para cezası uygulandı.

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