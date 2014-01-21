Amasya Şeker Fabrikası'na yolsuzluk operasyonu

Arzu Yıldız/Ankara

Amasya Şeker Fabrikası'na bu sabah saatlerinde yolsuzluk iddiasıyla operasyon yapıldı.

Alınan bilgilere göre, Amasya Şeker Fabrikası’ndaki operasyon “haksız kazanç”, “yolsuzluk”, “şeker fabrikasını ve kooperatifini yönetirken kendi menfaatleri doğrultusunda işleyişe uygun göstermek amacıyla A.B.C şeker kotalarının usulün dışında kullanımı”, “satılan şekerlerin sahte belgelerle bölgelere gitmiş göstererek sahtecilik ve yolsuzluk” iddiaları nedeniyle başlatıldı.

Operasyon kapsamında, aralarında genel müdür, genel müdür yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, kooperatif başkanı ve yöneticilerinin de bulunduğu 31 şahıs hakkında gözaltı kararı var.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporuna göre 2004-2005-2008-2009-2010-2011 yıllarına ait dönemde Amasya Şeker Fabrikası’nın zararı yaklaşık 4 buçuk milyon TL. Aynı yıllarda haksız kazancın ise 1 milyon 775 bin TL’yi bulduğu iddiası rapora yansıdı.

İnceleme konusu 2005-2010 yıllarına ait dönemde S.S. Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin zararının toplamda 6 milyon 78 bin 434 TL olduğu ileri sürüldü.

MASAK, şeker fabrikası adına haksız kazanç ve zarar olarak tespit edilen yolsuzluklardaki toplam miktarın “12 milyon 255 bin 905 TL olduğunu” öne sürdü.