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Amasya merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 16’sı tutuklandı

27 Mart 2018 16:14

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 16’sı tutuklandı.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, Amasya merkezli İstanbul, Samsun, Bursa\'da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı olarak düzelenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişi, dün emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemede 23 şüpheliden 16’sı tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 129 mermi, 35 dolu kartuş, 1 gram bonzai, 3,5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

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