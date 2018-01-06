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Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA merkezli 3 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı

06 Ocak 2018 14:34

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA merkezli 3 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.
Amasya merkezli 3 ilde İl Emniyet Müdürlüğü ve Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası Amasya, Tokat ve Tunceli\'de uyuşturucu ticareti yatıkları iddia edilen 10 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ve jandarmanın ortak düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde polis ve jandarma tarafından yapılan aramalarda satışa hazır \'fişek\' olarak nitelendirilen paketler halinde toplam 18,38 gram esrar maddesi, 3 ses ve gaz fişeği atan tabanca ile 10 gaz fişeği, tek kırma tabir edilen tüfek ve 7.65 çapında tabanca mermileri ele geçirildi.

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