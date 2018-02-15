Amasya merkezli suç örgütüne 9 gözaltı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA merkezli suç örgütüne yönelik 4 ilde polis tarafından eş zamanlı yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Amasya merkezli olarak Şanlıurfa, İzmir ve Diyarbakır\'da polis tarafından eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. İddiaya göre Amasya İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında tehdit cebir baskı uygulamak suretiyle haksız kazanç elde etme, tahsilatçılık yapmak yağma ve sahtecilik suçlarından haklarında gözaltı kararı bulunan 12 kişiden 9\'u yakalanarak gözaltına alındı. Polis tarafından şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 138 gram esrar maddesi, 4 adet sentetik hap, 4 adet tabanca, 45 adet çeyrek altın, dolandırıcılık için kullanıldığı iddia edilen 2 adet yarım altın, 3 adet av tüfeği, 42 adet av fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 3 adet 7.65 mm çaplı mermi ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.



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