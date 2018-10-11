T24 LogoT24 Logo
Gündem

Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA ve İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si, tutuklandı

11 Ekim 2018 20:57

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA ve İstanbul\'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2\'si, tutuklandı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından, \'yasa dışı silah ticareti\' yapıldığı iddiasıyla Amasya ve İstanbul\'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul\'dan 1, Amasya\'dan 1, Suluova ilçesinden 1 ve Merzifon ilçesinde 8 olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramada; 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 72 adet 9 mm çapında mermi ve 2 tabanca şarjörü ele geçirildi.
İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 8\'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından, 1\'i de sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan HARMANCIAMASYA DHA AMASYA veAmasyaEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele KOMAmasya SuluovaMerzifonOperasyonFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24