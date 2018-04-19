Amasya merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

MERZİFON (Amasya), (DHA) - AMASYA merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, 12 kişi gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Amasya merkez olmak üzere İzmir ve Afyonkarahisar\'da belirlenen adreslere Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, operasyon kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Merzifon Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hayati Erkek’in de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt üyesi oldukları iddia edilen ve adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.