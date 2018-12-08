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Amasya merkezli DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA ve Düzce'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Iraklı 10 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 6’sı tutuklandı

08 Aralık 2018 16:01

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA ve Düzce\'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Iraklı 10 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 6’sı tutuklandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Amasya ve Düzce illerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkeye çıkarılan 6 şüpheli tutuklandı. 4 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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