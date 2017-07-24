Amasya Belediyesi'nden geçmiş ihalelerdeki fiyatın 6 katı para alacak

AKP Amasya İl Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Pervane, Amasya Belediyesi'nden 6 ihale daha aldı. Pervane'nin firmasına aldığı ihale için 6 kalem malzeme karşılığı 1 milyon 200 bin lira ödenecek. Firmaya ödenen bu rakam geçmiş ihalelerdeki fiyatın 6 katı oldu.

Ümit Pervane daha önceki ilhaleleriyle ilgili olarak "Teklif alındı ve en ucuz fiyatı biz sunduk. Partili olmamın bu işte dahli olmamın bu işte dahli olmaz” diye konuşmuştu

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberinin tamamı şöyle:

AKP Amasya İl Başkan Yardımcısı Ümit Pervane, AKP'li belediyenin ‘demirbaş'ı oldu. Amasya Belediyesi'nin daha önce açtığı “4 kalem malzeme alımı” ihalesini 173 bin liraya alan Pervane'nin firması Tuğra, yine aynı belediyenin açtığı ‘6 kalem inşaat malzemesi alımı' ihalesini de aldı. Ancak bu kez aldığı fiyat önceki ihalenin 6 katı oldu. AKP'li Pervane'nin firmasına 6 kalem malzeme karşılığı 1 milyon 200 bin lira ödenecek.

Malzeme ondan soruluyor

AKP'li Amasya Belediyesi, 30 Aralık 2016'da da “4 Kalem İnşaat Malzemesi Alımı” ihalesi düzenlemişti. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi, “Tuğra” adlı şirket kazandı. 173 bin liraya bağlanan ihaleyi alan firmanın sahibinin de, AKP İl Başkan Yardımcısı Ümit Pervane olduğu ortaya çıkmıştı. Ümit Pervane Sözcü'ye, “Teklif alındı ve en ucuz fiyatı biz sunduk. Partili olmamın bu işte dahli olmaz” diye konuşmuştu. AKP'li Amasya Belediyesi'nin neredeyse tüm ihalelerini AKP yöneticileri almıştı. Belediyenin mobilya ihalesi Başkan Yardımcısı Cengiz Erdem'in oğluna verilirken, yemek ihalesini AKP İl Başkan Yardımcısı Burak Çiftçioğlu'nun firması, gasilhane ve düğün salonu ihalesini AKP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emre Boğa'nın firması almıştı. Yine ‘23 Kalem Malzeme Alımı' ihalesini AKP İl Başkan Yardımcısı Nurel Aktaş'ın kardeşi Osman Aktaş'ın firması alırken, ‘Akaryakıt Alım İhalesi'AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Dumlu'nun şirketlerine verilmişti.

Amasya İl Özel İdaresi'nin ‘1.500 ton dökme çimento alımı ihalesi' de yine AKP İl Yönetim Kurulu Murat Demirbaş'a verilmişti. İhaleleri kapan AKP'liler “İhalerde kayırma yok. En uygun teklifi verdik” savunmasını yapmışlardı.