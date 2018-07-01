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Amasra'da sağanak etkili oldu

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı

01 Temmuz 2018 17:22

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN\'ın Amasra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı.
Amasra\'da yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü sağanakta mazgallar taştı, bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Belediye ekipleri mazgalları açmak için çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri de yollarda mahsur kalan otomobilleri kurtardı.
Sahilde bulunanlar ise yağmura aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı. 

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