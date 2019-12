Amansız olur bu ülkede derbi…

demiştim o dönem ve bu şekilde İsviçre maçlarında yaşadığımız futbol-şiddet ruhunu yeniden kaşımaya başladığımızı dile getirmiştim…Büyük bir ‘’ milli maçlarda oynanan oyun alınan skorlar derken pek bir kıvılcım çıkmadı, aman aman anlatabileceğimiz ve bu bizi oldukça rahatlatmıştı…Lafı uzatmadan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Pazar günü oynanan ve maçın son dakikasında yaşananiçerikli görüntülere getireceğim…Olayların baş kahramanlarındanmaç sonu açıklamaları da dahil edecek olursak Ayhan, Volkan…Savaşçı olmaları için onlara verilen motivasyonun dozajının ayarlanamaması durumuyla karşı karşıyaydık daha da fazlası bunubir noktaya da çekmiştik…Gün boyu aslanlar, kaplanlar ve bizim futbolcular, kanının son damlasına kadar…O son damlanın Ali Sami Yen Stadyumu’nda Emre’nin burnundan geldiğini görmek büyük bir şanssızlıktı… Savaşçı olmak bizim anladığımız haliyle futbol kültürümüze acı veriyor…Kavga eden, giydiği forma için savaşan (bunu kavga etmek anlamıyla yazıyorum) bunun da prim yaptığına inanan bir ruh var karşımızda…Maçın son dakikasında yaşanan olayların sorumlusu sadece onlar değil, sadece hakem değil, sadece yöneticiler değil, hepimiziz……” ile başlayan bir tezahürat kültürü…“Hmaça başlayan kramponlar…” diye bas bas bağıran bir reklam….” yazan bir medya.. Daha fazlası olamazdı sanıyorum…diyor ya Uğur Boral maçın ardından…Yalan olan şey sadece dostluk değil, aynı zamanda oynadığımız oyunun da futbol olduğu koca bir yalan!..Futbolda hırs yapmanın, kazanmak için canını dişine takmanın önadı savaşçı olmak olmamalı…Barışçı olmanın sloganını üretemediğimiz, her kayıpta, her kötü sonuçta, her kendini gösterme isteğinde fiziksel gücünü karşındakine kabul ettirme çabasına dönüştürdüğümüzde daha çok canımız acıyacak…Kazanma arzusunu “olarak son terine kadar mücadele etmeyi,olarak ifade eden bir futbol-kültürünü benimsemek, sahip çıkmak imkansız!