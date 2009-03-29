'Amansız ol'manın bedeli!

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Ay-Yıldızlı ekibin sponsor firması olan Nike ile çektiği reklam filminden 250 bin euro aldığı öğrenildi.



Sponsorlar ve federasyondan geliriyle yıllık kazancı 5 milyon TL'yi bulan Fatih Terim'in bu reklamdan aldığı ücret de sorgulanmaya başlanırken, tecrübeli teknik adamın öldürme teması içeren 'Amansız ol' reklamında oynaması da tepki çekti.



Buffalo, pitbull ve akrep gibi ürkütücü hayvanların kullanıldığı reklamda Fatih Terim ve Ay-Yıldızlı futbolcuların yer alması nedeniyle Futbol Federasyonu da bu eleştirilerden nasibini aldı.





