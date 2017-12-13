Amanoslarda PKK'ya ait erzak deposu bulundu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE\'de, Amanos Dağı eteklerinde terör örgütü PKK\'ya ait erzak deposu bulundu. Toprağa gömülü kova içerisinde ele geçirilen yaşam malzemesi imha edildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK\'nın kış üslenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü 80 litrelik bidon bulundu. Bidon içerisinde 5 kilo çay, bir çift eldiven, kıyafet ile not defteri ele geçirildi.Yaşam malzemeleri olay yerinde imha edilirken, not defteri ise incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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