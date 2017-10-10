Amanoslar’da PKK sığınağında patlayıcı ele geçirildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de, Amanos Dağı eteklerinde terör örgütü PKK\'ya ait sığınak bulundu. Sığınakta plastik patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekibi, merkeze bağlı Kırıklı Köyü Hacı Dağı Güzeloluk mevkiinde yaptığı arama tarama faaliyetlerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen üzeri çalılarla örtülü sığınak tespit etti. Gerekli çevre emniyeti alınarak yapılan incelemede, toprağa gömülü vaziyette 3 adet 100\'er litrelik bidon içerisinde 6 kilo plastik patlayıcı, 25 kilo gübre, 7 adet kalaşnikof mermisi, üstü kesilmiş ve içerisi patlayıcı dolu bir adet küçük tüp, 2 çift mekap ayakkabı, 1 adet tulum, 2 adet çakmaz gazı, 2 adet 50 metrelik çuval ipi, 7 adet dikiş ipi, 5 adet havalı tüfek fişeği, 29 adet yemek kaşığı, 11 adet bıçak, 15 adet su bardağı, 2 adet kupa bardak, şarj cihazı, antibiyotik ilaç, 8 adet enjektör, antibiyotik krem, çeşitli giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin bazıları Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı\'na incelenmek üzere gönderilirken, taşınması ve bulundurulması yasak olanlar da yerinde imha edildi.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

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