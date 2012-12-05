Amanoslar'da PKK operasyonu: 13 ölü

Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nın, bin 500 asker ve polisin katılımıyla Amanos Dağları’nda başlattığı operasyonda 13 PKK ’lı öldürülürken 5 PKK’lı da sağ olarak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz boyunca yaptıkları hazırlığın ardından PKK’nın kış için sığındığı Amanos Dağları’ndaki barınak ve mağaralara yönelik operasyon için hafta başında düğmeye bastı.

Jandarma ve polisin özel harekat timlerinin yanı sıra jandarma komandoların katıldığı operasyonda Osmaniye’nin Zorkun Yaylası, Hatay’ın Erzin ve Kırıkhan İlçeleri ile Payas Beldesi’nden Amanoslar’a giren güvenlik güçleri dağı ablukaya aldı.

Operasyon hakkında Osmaniye Valiliği bugün bir açıklama yaptı. Valilik, açıklamasında “Osmaniye'de Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinin 3 Aralık tarihinde Amanos dağlarında gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 PKK' lı öldürüldü .5 PKK'lı sağ olarak ele geçirildi" dedi.