Amanoslar'da orman yangını

Ramazan ÇELİK/BELEN (Hatay), (DHA) - HATAY’ın Belen İlçesi Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı. İlk belirlemelere göre 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Çerçikaya Mahallesi kırsalı Amanos Dağları eteklerindeki ormanlık alanda çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgedeki orman yangını söndürme ekipleri, yangın yerine sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesi sayesinde yangının daha geniş alana yayılmasının önüne geçildiğini aktaran Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, \"Yangına 75 yangın söndürme personeli, 12 arazöz, 6 su tankı, 2 dozer, 1 greyder ile müdahale ediyoruz. İlk belirlemelere göre yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede rüzgar olmayışı çalışmalarımızı kolaylaştırıyor. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umut ediyoruz” dedi. Ekipler, devam eden yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.

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