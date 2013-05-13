F-16 uçağının pilotu şehit oldu

Amasya 5'inci Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağı Amanoslar bölgesinde düştü. Osmaniye Valisi, pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Amasya'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait bir F-16 uçağı ile görev uçuşu sırasında pilotun "Atlıyorum" mesajının ardından irtibatın kesildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, Amasya'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığına ait bir F-16/C uçağı ile saat 14.15'te Osmaniye civarında Amanoslar bölgesindeki görev uçuşu sırasında pilotun "Atlıyorum" mesajının ardından irtibatın kesildiği belirtildi. Açıklamada, başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

Osmaniye Valisi: Uçağın gövdesine ulaştık

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, Amanoslar bölgesinde görev uçuşu esnasında düşen Amasya'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığına ait F-16/C uçağının gövdesine ve parçalarına da ulaşıldığını bildirdi.

Vali Cerrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucu uçağın gövdesine ve diğer parçalarına Çaksır Yaylası yakınlarında ulaşıldığını belirtti.

Aynı bölgede daha önce de uçağın kokpit camıyla bazı parçalarının bulunduğunu aktaran Cerrah, pilotunun şehit olduğunu bildirdi.

Pilot şehit

Bu arada jandarma ve polis özel harekat timleri, 4 koldan pilotu bulmak için karanlıkta aramalarını sürdürdü. Asker ve polisler, 'Hamza Yüzbaşı' diye bağırarak son anda uçaktan atlayıp, yaralı kurtulduğu sanılan pilota seslerini duyurmaya çalıştı.

Askeri yetkililer, 3 helikopterin karanlık çöktükten sonra da uçmaya devam ettiğini belirtirken, yaklaşık 15-20 metre yüksekliğindeki ağaçların bulunduğu dağlık alanda havadan sonuç almanın zor olduğunu, bu nedenle yaya timlerinin sayısının artırıldığını bildirdi.

Orman yolu çok bozuk olduğu için traktörlerle bölgeye ulaşan köylüler de yöreyi iyi bildikleri için timlere rehberlik etti. Yer yer etkili olan yağmur ve oluşan sis ise arama çalışmalarını olumsuz etkiledi. Enkazın bulunduğu yere askerler basın mensuplarını yaklaştırmadı. Bir askeri yetkili, 4 koldan yürütülen arama çalışmalarında görevlendirilen asker, polis ve köylü sayısının yaklaşık 4 bin kişi olduğunu söyledi.