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Amanoslar'da dinamitle güçlendirilmiş 15 kilo A4 plastik patlayıcı ele geçirildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerinde sürdürülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü 15 kilo dinamitle güçlendirilmiş A-4 plastik patlayıcı ve mazot ile güçlendirilmiş 20 kilo amony

04 Aralık 2018 18:42

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de, Amanos Dağları eteklerinde sürdürülen operasyonlarda, PKK\'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü 15 kilo dinamitle güçlendirilmiş A-4 plastik patlayıcı ve mazot ile güçlendirilmiş 20 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amanos Dağları eteklerinde yürüttüğü operasyonlar sırasında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü 3 ayrı noktadaki jelikan bidon içerisinde, dinamit ile güçlendirilmiş 15 kilo A-4 plastik patlayıcı, mazot ile güçlendirilmiş 20 kilo amonyum nitrat, 20 adet pil, 2 adet radyo, 4 adet uyku tulumu, 50 kilo un, 50 kilo şeker, 20 kilo çay ile birlikte muhtelif miktarlarda gıda ve yaşam malzemeleri buldu. Ele geçirilen patlayıcı ve amonyum nitratın PKK\'lı teröristlere ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı\'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

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