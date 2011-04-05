'Amanos sorumlusu' çatışmada ölü ele geçirildi

T24 - Hatay'da öldürülen 7 PKK'lıdan birinin 87 eylem ve 113 ölümden sorumlu tutulan "Amanos sorumlusu" Aydın Baran olduğu belirlendi. Baran 1993'ten beri aranıyordu

Hatay'da geçen hafta öldürülen 7 PKK'lıdan birinin, örgütün sözde "Amanos sorumlusu" Aydın Baran olduğu ortaya çıktı. Örgütün silahlı kanadında 21 yıldır faaliyet gösteren Baran'ın; 87 eylemde, 113 asker ve sivilin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle arandığı tespit edildi. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



Hatay'ın Hassa ilçesinde, perşembe günü öldürülen 7 teröristin Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı ve sınırı geçer geçmez termal kameralara yakalandığı belirtildi. "Teslim ol" çağrısına uymayan ve çıkan çatışmada ölen PKK'lıların kimlikleri de belirlendi. Teröristlerden birinin, "Mazlum Bardakçı" kod adlı Aydın Baran olduğu ortaya çıktı. 43 yaşındaki Baran'ın, örgütün sözde eski Amanos bölge sorumlusu olan "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan'ın yerine yeni bölge sorumlusu olarak Amanoslar'a gönderildiği tespit edildi.





BÖLGE HARİTASI



Baran'ın üzerinde ele geçen ve örgütün gizli bilgi ve eylem planlarını içeren bir dizüstü bilgisayar incelemeye alındı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sırt çantalarından çıkan bir CD'de ise Samandağ, Dörtyol, İskenderun, Hatay, Kırıkhan, Reyhanlı, Osmaniye ve Hassa'nın şehir merkezleri ile kırsal alanlarının googledan indirilmiş görüntüleri bulundu. Teröristlerin ilk kez geldikleri bölgeyi tanımadıkları için, yön bulmak amacıyla harita ve 2 adet GPS cihazı taşıdığı anlaşıldı. Baran'ın çantasından da 41 adet 100'lük banknotlar halinde para çıktı.





KIL PAYI KAÇMIŞTI



"Mazlum Bardakçı" kod adıyla bilinen Aydın Baran hakkında, 1991'den beri arandığı ortaya çıktı. Kayıtlara göre Baran, 1991-2007 arasında, örgütün sözde Diyarbakır bölge sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Son olarak Kandil bölgesindeki Hakurk Kampı'nda 250 kişiye komuta eden ve sözde Tabur sorumlusu olan Baran, 1996'da, 85 PKK'lının öldürüldüğü çatışmada güvenlik güçlerinin elinden kıl payı kaçtı. Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra Kuzey Irak'a gitti ve 2004'e kadar Kandil'de silahlı faaliyet yürüttü. Terörist Baran, 2007'ye kadar, örgütün halen askeri kanat sorumlusu olan Suriye uyruklu "Sofi Nureddin" kod adlı Halef El Muhammed'in yardımcılığını yaptı. 3 kişilik "Amed Eyalet yürütmesinde" sorumluluk yapan Aydın Baran çok sayıda eylemin de talimatını verdi. Baran'ın; Diyarbakır, Erzurum, Muş, Bingöl, Elazığ, Tunceli ve Erzincan'da toplam 87 eylemde, 113 asker ve sivilin öldürülmesinden sorumlu olduğu belirtildi. Baran hakkında, bu eylemler nedeniyle Diyarbakır, Erzurum ve Malatya'da savcılıklarca ayrı ayrı dosyalar hazırlandığı öğrenildi. Baran'ın onlarca eylem ve ölümden sorumlu tutulan ve terör örgütünün askeri kanadı HPG'nin başındaki isim Sofi Nureddin'in sağ kolu olduğu öğrenildi.





KANLI EYLEMLERDEN BAZILARI



29 Mayıs 2005: Lice'de askerlere erzak götüren traktöre uzaktan kumandalı mayınlı saldırı sonucu 2 erle 2 sivilin şehit edilmesi.



14 Ekim 2005: Lice ilçesi Fis Ovası'nda uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu jandarma astsubay Erbu Serpan'ın şehit edilmesi, 2'si astsubay 3 askerin yaralanması.



15 Ekim 2005: Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyünde 1 askerin şehit edilmesi.



8 Ağustos 2006: Lice ilçesi Ziyaret Tepe bölgesinde mayınlı saldırıda ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kılınç'ın yaralanması.



27 Temmuz 2006: Bingöl'ün Genç ilçesinde zırhlı personel taşıyıcısına yönelik uzaktan kumandalı mayınlı saldırı sonucu Bingöl Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanı Binbaşı Adil Karagöz'ün şehit edilmesi.



03 Mayıs 2007: Lice Baharlar Köyünde üsteğmen Muhammet Ali Demir'in şehit edilmesi. 3 askerin yaralanması.





