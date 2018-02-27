Amanos Dağları'nda 1 PKK'lı öldürüldü

HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Hassa ilçesinde bölücü terör örgütü PKK\'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Hassa ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK\'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyon sırasında, Akbez Mahallesi Amanoslar kırsalı Işgıncık Tepe mevkiinde çatışma çıktı. Çatışma sonucu, bölücü terör örgütü üyesi 1 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin üzerinde 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 2 roketatar sevk fişeği, 2 el bombası, 1 termal dürbün, 1 sırt çantası ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.