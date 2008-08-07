Amanda'ya sansür geldi

Tempo24-



Kürk karşıtı bir eylem için dün soyunacağını açıklayan Amanda Beard sansürlendi. Olimpiyat şampiyonu ünlü bayan yüzücü PETA’yla birlikte bir gösteri düzenlemişti. Ancak dün Çinli yetkililerin basın toplantısı yapılacak otele gelip PETA’ya Beard’in soyunmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Bu karara rağmen ABD’li sporcu yeni bir eyleme geçti ve elinde çıplak bir fotoğrafının olduğu bir posterle ‘kürksever’leri protesto etti.



Çinlilerin güvenlik nedeniyle böyle bir karar alması PETA yetkililerini şaşırttı. Olayın Çin’le alakası olmadığını söyleyen bir sözcü “Daha önce bu tip aktiviteleri Asyalı ünlülerle de yapmıştık. Özel bir neden göstermediler. Neden korktuklarını anlamış değiliz. Çin’in özgürlükler konusunda alacağı daha çok yol var. Yine de beş yıl öncesine göre bir gelişmişlik var” diye konuştu.

