Aman ya rabbi!

Fatura 90 bin dolara kadar çıkabiliyor

Cleveland Clinic

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın ameliyat olduğu Cleveland Clinic'in bir odasında geçirilen her günün ‘sadece oda' maliyeti, 1372 ila 3 bin 950 Amerikan Doları arasında değişiyor. Acil durum hastalarına 203 Dolar'dan kapılarını açan Cleveland'da, Kemal Unakıtan'ın kalmış olduğu kalp ünitesinde kalmanın bir günlük oda masrafı ise Ocak 2009 rakamlarıyla, en yüksek sınır olan 3 bin 950 Amerikan Doları.Unakıtan, Cleveland Clinic'e 11 Şubat 2009 tarihinde yattı ve Türkiye'ye 5 Mart 2009 tarihinde döndü. Maliye Bakanı Unakıtan'ın bu hastaneden, Türkiye'ye döndüğü gün çıktığını kabul edersek tam 22 gün yatmış oluyor. Bu da en düşük rakam olan günlüğü bin 372 dolardan hesaplandığında 30 bin 184 dolar ediyor. Aynı hesabı 3 bin 950 dolarlık pahalı günlük ücretten yaparsak 86 bin 900 dolarlık bir faturayla karşılaşıyoruz.Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen `ilk yüz nakliyle' de adından bahsettiren ABD'nin Ohio Eyaleti'ndeki Cleveland Clinic Hastanesi bu defa bir kalp ameliyatı için Türkiye'nin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ı ağırladı.Bakan'ın eşi Ahsen Unakıtan, ameliyat dönüşü İstanbul'da gerçekleştirdikleri basın toplantısında, Unakıtan'ın açıklamalarına ek olarak şunları söyledi:"Allah'a, `Bu ameliyat nerede iyi olursa orada yapalım, bize yardım et, hayırlı yolu göster' diye dua ettim. Benim gönlümde ABD'deki Cleveland Kliniği yatıyordu. Kısmet oldu ameliyat için oraya gittik.''Maliye Bakanı Unakıtan ilk olarak 1 Şubat'ta kalp ağrısı rahatsızlığıyla Ankara'da anjiyo olmuş ancak sorunu tam olarak giderilemeyen 63 yaşındaki Unakıtan yeni bir çözüm arayışına girmişti. Bu arayış da Bakan'a soluğu ABD'nin Ohio Eyaleti'nde aldırdı. Bakanın ameliyatını, Cleveland Clinic Hastanesi'nde görev yapan Türk doktor Murat Tuzcu öncülüğündeki bir ekip gerçekleştirdi.Kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde ABD'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olan Cleveland 1921 yılında George Washington Crile tarafından kuruldu ve dünyanın her tarafından hasta çeken bir hastane oldu. Bünyesinde bir Kalp ve Damar Enstitüsü de barındıran hastane bu enstitü aracılığıyla kalp ve damar hastalıkları araştırmaları, bu konuda projeler oluşturulması, tıbbi cihaz alımları, eğitim ve özel programlar gibi konularda ödenek desteği sağlıyor.Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan `ilk yüz nakli' de bu hastanede gerçekleştirilmiş ve adından söz ettirmişti. Hastanenin diğer ilkleri arasında ise 1958 yılında gerçekleştirilen anjiyo operasyonu ve 1967 yılında gerçekleştirilen by-pass operasyonu bulunuyor.Hastanenin ziyaretçileri arasında eski astronotlardan John Glenn, İtalyan Başbakan Silvio Berlusconi, Britanya Prensi Charles, Ürdün Kralı Hüseyin ve Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev gibi isimler bulunuyor. Haydar Aliyev, Cleveland'da tedavi altındayken hayatını kaybetmişti.