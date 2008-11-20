Aman taraftarlar karşılaşmasın!

Fenerbahçe kafilesi, Ankara'da aynı gün lig maçı oynayacak olan Galatasaray kafilesi ile karşılaşmamak için yöntem arıyor



Esenboğa Havalimanı'nda sarı-kırmızılı ekiple çakışmamak için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket edecek olan Fenerbahçe özel uçağının kalkış saatine ayar yapmayı düşünen sarı - lacivertli yönetim, böylece taraftarların karşılaşmasını önlemeye çalışacak.



4-1 kazandıkları lig maçından sonra gergin olan Galatasaray seyircisinin, Fenerbahçe kafilesi ve bu kafileyi karşılamaya gelecek olan Fenerbahçeli taraftarlarla yaşayacağı olumsuzlukları düşünen yönetim, bu konuda bir hayli hassas davranıyor.

