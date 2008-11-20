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Spor

Aman taraftarlar karşılaşmasın!

Fenerbahçe kafilesi, Ankara'da aynı gün lig maçı oynayacak olan Galatasaray kafilesi ile karşılaşmamak için yöntem arıyor

20 Kasım 2008 02:00

Fenerbahçe kafilesi, Ankara'da aynı gün lig maçı oynayacak olan Galatasaray kafilesi ile karşılaşmamak için yöntem arıyor

Esenboğa Havalimanı'nda sarı-kırmızılı ekiple çakışmamak için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket edecek olan Fenerbahçe özel uçağının kalkış saatine ayar yapmayı düşünen sarı - lacivertli yönetim, böylece taraftarların karşılaşmasını önlemeye çalışacak.

4-1 kazandıkları lig maçından sonra gergin olan Galatasaray seyircisinin, Fenerbahçe kafilesi ve bu kafileyi karşılamaya gelecek olan Fenerbahçeli taraftarlarla yaşayacağı olumsuzlukları düşünen yönetim, bu konuda bir hayli hassas davranıyor.

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