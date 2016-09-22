Amal Clooney: Esad'a dava açılırsa görev almaktan mutlu olurum

WikiLeaks editörü Julian Assange'ın avukatı olarak tanınan Amal Clooney, Suriye lideri Beşşar Esad hakkında bir dava açılması durumunda "görev almaktan mutluluk duyacağını" açıkladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, insan hakları avukatı Clooney, Esad'a karşı insanlık suçları ve savaş suçlarına ilişkin dava açılması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Miletler, Esad rejiminin insanlığa karşı işlediğine dair çok sayıda karar tasarısı hazırlamış ancak bunlar Rusya tarafından veto edilmişti.

38 yaşındaki Lübnanlı avukat, iki yıl önce aktör George Clooney ile evlenmişti.