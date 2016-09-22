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Dünya

Amal Clooney: Esad'a dava açılırsa görev almaktan mutlu olurum

İnsan hakları avukatı Amal Clooney, Esad'a karşı insanlık suçları ve savaş suçlarına ilişkin dava açılması gerektiğini söyledi

22 Eylül 2016 18:08

WikiLeaks editörü Julian Assange'ın avukatı olarak tanınan Amal Clooney, Suriye lideri Beşşar Esad hakkında bir dava açılması durumunda "görev almaktan mutluluk duyacağını" açıkladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, insan hakları avukatı Clooney, Esad'a karşı insanlık suçları ve savaş suçlarına ilişkin dava açılması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Miletler, Esad rejiminin insanlığa karşı işlediğine dair çok sayıda karar tasarısı hazırlamış ancak bunlar Rusya tarafından veto edilmişti.

38 yaşındaki Lübnanlı avukat, iki yıl önce aktör George Clooney ile evlenmişti.

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Amal Clooneydavainsan hakları avukatıGeorge ClooneyEsadSuriye

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