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A.Madrid'e müjdeli haber

UEFA, 2 maç kapatma cezası verdiği İspanya'nın Atletico Madrid takımının cezasını erteleyerek Liverpool maçını Calderon'da oynama imkanı yarattı

20 Ekim 2008 03:00



UEFA, 2 maç kapatma cezası verdiği İspanya'nın Atletico Madrid takımının cezasını erteleyerek, Avrupa Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 22 Ekim Çarşamba günü yapılacak Atletico Madrid-Liverpool maçının, Madrid'deki Vicente Calderon Stadı'nda oynatılmasına karar verdi.



UEFA'dan yapılan açıklamada, Atletico Madrid-FC Liverpool maçının başka statta yapılmasının organize edilmesi için yeterli zaman olmamasından dolayı maçın Madrid'de yapılacağı bildirildi.

UEFA, 1 Ekim'deki Atletico Madrid-Olympique Marsilya maçında çıkan olaylardan dolayı İspanyol takımına 2 maç saha kapatma ve 150 bin Avro para cezası vermişti. Karara itiraz edecek olan Atletico Madrid Kulübü Başkanı Cerezo, "UEFA ile polis arasındaki hesaplaşmanın faturasını ödüyoruz" dedi.

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