A.Madrid'e müjdeli haber





UEFA, 2 maç kapatma cezası verdiği İspanya'nın Atletico Madrid takımının cezasını erteleyerek, Avrupa Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 22 Ekim Çarşamba günü yapılacak Atletico Madrid-Liverpool maçının, Madrid'deki Vicente Calderon Stadı'nda oynatılmasına karar verdi.







UEFA'dan yapılan açıklamada, Atletico Madrid-FC Liverpool maçının başka statta yapılmasının organize edilmesi için yeterli zaman olmamasından dolayı maçın Madrid'de yapılacağı bildirildi.



UEFA, 1 Ekim'deki Atletico Madrid-Olympique Marsilya maçında çıkan olaylardan dolayı İspanyol takımına 2 maç saha kapatma ve 150 bin Avro para cezası vermişti. Karara itiraz edecek olan Atletico Madrid Kulübü Başkanı Cerezo, "UEFA ile polis arasındaki hesaplaşmanın faturasını ödüyoruz" dedi.

