A.Madrid çok farklı!..



İspanya La Liga'da oynanan 13. hafta karşılaşmasında Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen Atletico Madrid, sahasında Racing Santander'i ağırladı ve maçtan 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı.



Başkent temsilcisine galibiyeti getiren goller maçın 20. dakikasında Simao, 33. dakikada Agüero, 78. ve 82. dakikalarda da Uruguaylı forvet Diego Forlan'dan geldi. Konuk ekip R.Santander'in tek golünü ise 7. dakikada penaltıdan Tchite kaydetti.



Bu sonucun ardından Atletico Madrid, ligdeki puanını 21'e yükseltirken, R.Santander 15 puanda kaldı.



La Liga'da günün toplu sonuçları şöyle:



Almeria 0 - 1 Deportivo La Coruna

Athletic Bilbao 2 - 0 Numancia

Espanyol 0 - 1 Sporting Gijon

Malaga 4 - 2 Osasuna

Recreativo Huelva 1 - 2 Villarreal

Valladolid 3 - 0 Mallorca

Valencia 3 - 2 Real Betis

Atletico Madrid 4 - 1 Racing Santander







