A.Madrid çok farklı!..

İspanya La Liga'da oynanan 13. hafta karşılaşmasında Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen Atletico Madrid, sahasında Racing Santander'i ağırladı ve maçtan 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı.
Başkent temsilcisine galibiyeti getiren goller maçın 20. dakikasında Simao, 33. dakikada Agüero, 78. ve 82. dakikalarda da Uruguaylı forvet Diego Forlan'dan geldi. Konuk ekip R.Santander'in tek golünü ise 7. dakikada penaltıdan Tchite kaydetti.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, ligdeki puanını 21'e yükseltirken, R.Santander 15 puanda kaldı.
La Liga'da günün toplu sonuçları şöyle:
Almeria 0 - 1 Deportivo La Coruna
Athletic Bilbao 2 - 0 Numancia
Espanyol 0 - 1 Sporting Gijon
Malaga 4 - 2 Osasuna
Recreativo Huelva 1 - 2 Villarreal
Valladolid 3 - 0 Mallorca
Valencia 3 - 2 Real Betis
Atletico Madrid 4 - 1 Racing Santander