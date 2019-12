-''Amacımız kriz çıkarmak değil'' LEFKOŞA (A.A) - 27.08.2011 - KKTC Din İşleri Başkanı Doç Dr. Talip Atalay, Kıbrıs Rum yönetiminin, Hala Sultan Tekkesi'nde Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Rum tarafına geçmek isteyen Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarına izin vermemesinden üzüntü duyduklarını ifade etti. Atalay, Kıbrıs Rum yönetiminin, Larnaka'da bulunan ve Müslümanlarca kutsal sayılan Hala Sultan Tekkesi'nde Kadir Gecesi'ni geçirmek için Rum tarafına geçmek isteyen Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarına izin vermesini AA'ya değerlendirdi. Mübarek Kadir Gecesi'nde böyle bir olayın yaşanmasının üzücü olduğunu ifade eden Atalay, 500 yıldır Müslümanlarla yaşayan Rum tarafının Kadir Gecesi'nin anlamını çok iyi bildiğini kaydetti. ''Etnik kökeni, doğum yeri, memleketi neresi olursa olsun, insanların dini bir ibadet için, sadece dini ibadet edecekleri mekana gitmek üzere başvuru yaptıktan sonra geri çevrilmeleri son derece üzücü'' diyen Atalay, bunun insani değerler, uluslararası normlar ve hukukla bağdaşmadığını kaydetti. İnsanların Rum tarafına, turistik ziyaret, eğlence ve siyasi bir aktivite için gitmediğini, oruçlu insanların, Kıbrıs'ın en kutsal yerlerinden olan, Peygamber yakınından birinin mezarı bulunan Hala Sultan Tekkesi'nde ibadet için gitmek istediğini ve bunun en doğal hakları olduğunu belirten Atalay, Larnaka'daki Hala Sultan Tekkesi'nin dünya Müslümanları için de çok özel bir yer olduğuna işaret etti. -''KKTC ayırmıyor''- Hala Sultan'a gitmek için ''illa da Kıbrıs doğumlu olmak gerekmediğini'', orasının tüm Müslümanlar için özel bir olduğunu belirten Atalay, Kıbrıs Rum kesiminden KKTC'ye geçenlerin dedelerinin doğum yerlerine ve etkin kökenlerine göre ayrılmadığını vurguladı. Atalay, ''Hangi taraftan olursa olsun, sadece dini ibadetlerin hedeflendiği etkinliklerde, kesinlikle, sadece insanların dini ibadetle ilgili kısımda değerlendirilmesi gerekiyor'' dedi. Olayın çok üzücü olduğunu, yaşlı insanların ve çocukların da Hala Sultan'a geçmek için sınır kapısına geldiğini dile getiren Talip Atalay, sınır kapsına gelen insanların hepsinin KKTC devletinin kimliğini taşıdığını vurguladı. Birçok insanın 30 yılı aşkın KKTC'de yaşadığını, bu insanlara, yapılan basın açıklamalarında ''geçemeyebilecekleri'' bilgisinin de verildiğin, ancak bir umutla sınır kapısına geldiklerini anlatan Atalay, ''Çok üzüntülüyüz'' dedi. Geçişler için normal prosedürü uyguladıklarını, 10 gün önceden, gideceklerin listesinin Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum tarafına bildirildiğini anlatan Atalay, Kadir Gecesi'ne has olarak da KKTC Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla Rum yönetimi liderliği nezdinde son dakikaya kadar temaslar yapıldığını ama olumlu sonuç alınamadığını kaydetti. Rum tarafının tavır ve davranışının iç açıcı olmadığını, bundan üzüldüklerini anlatan Talip Atalay, ''Kıbrıs doğumlu da olsalar, anne babası veya 1974 öncesi ailesi burada yaşamayan hiç kimseyi diğer tarafa geçiremeyeceklerini söylediler'' dedi. -''İşimiz siyaset değil''- Bunun ciddi anlamda bir ayrımcılık, uluslararası hukuk ve insani açıdan sakıncalı olduğuna işaret eden Atalay, ''Bizim işimiz siyaset değil. Siyasilerin bakış açısıyla bakamayız. Dini açıdan son derece sakıncalı'' dedi. Rumların, normal prosedür çerçevesinde, KKTC'deki Apastolos Andreas Manastırı'nda rahat ibadet yapmalarını desteklediklerini dile getiren Atalay, ''Aynı şeyi onlardan da beklerdik. Böyle bir günde böyle bir etkinliği desteklemelerini beklerdik'' ifadesini kullandı. -''Umudumuzu koruyoruz''- Geçişler konusundan umutlarını koruduklarını ve yaşanan bu üzüntünün Rum tarafında ve uluslararası camiada olumlu etki yapmasını beklediklerini kaydeden KKTC Din İşleri Başkanı Doç. Dr. Talip Atalay, şöyle devam etti: ''Bu durumun bir şekilde görülmesini ve inanç üzerinden diskiriminasyona (ayrımcılık) son verilmesini bekliyoruz. Umutsuz değiliz, Kadir Gecesi'ndeyiz. Kendi insanımıza da seslenmek istiyorum; acı çektiler, üzüldüler biraz, hepimiz üzüldük fakat Allah'ı Teala böyle bir gecede böyle bir teşebbüste bulundukları için onların sevaplarını kat kat vereceklerdir diye umuyoruz. Çünkü Allah rızası için oraya geldiler... Her yıl, her ortamda her durumda taleplerimizi devam ettireceğiz. Amacımız asla kriz çıkartmak, krize yol açabilecek bir şey yapmak değil. Dini anlamda diskriminasyona son verilsin, dini anlamda geçişlere izin verilsin.'' Atalay, tüm Müslümanların Kadir Gecesi'ni de kutladı.