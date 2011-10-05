-Alzheimer'a kan testiyle takip ANKARA (A.A) - 05.10.2011 - Bilim adamları, Alzheimer hastalığının ilerleme hızının kan testiyle tespit edilebileceğini öne sürdü. "Journal of Alzheimer's Disease" adlı dergide yayımlanan araştırmada, kanda bulunan iki yağ hücresi oranının, Alzheimer hastalarının bilişsel işlevlerini ne kadar hızlı kaybedebileceklerinin saptanmasına yardımcı olabileceği ortaya çıkarıldı. Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Yardımcı Doç. Michelle Mielke, kandaki lipid düzeyleri ile Alzheimer'in ilerleyişi arasında ilişki keşfettiklerini açıkladı. Teksas'taki Baylor Tıp Fakültesi Alzheimer ve Bellek Bozuklukları Merkezi'nde 120 olası Alzheimer hastasından toplanan veriler, kandaki yüksek sfingomyelinaz ve düşük seramid düzeylerinin, Alzheimer'ın daha yavaş ilerlemesine neden olduğunu gösterdi.